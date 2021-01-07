Суд США приговорил россиянина Тюрина к 12 годам тюрьмы

Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк приговорил россиянина Андрея Тюрина к 12 годам тюремного заключения по обвинению в хакерстве и мошенничестве. Об этом сообщает агентство ТАСС.

После освобождения Тюрин будет депортирован в Россию. Судья отметила, что в тюрьме он заразился коронавирусом.

Тюрину были выдвинуты обвинения во взломах компьютерных систем финансовых структур, специализирующихся на публикации экономической информации. По мнению секретных служб США, Тюрин с сообщниками якобы похитили сотни миллионов долларов.