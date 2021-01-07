В стране и мире Мэр Вашингтона назвала протесты в городе внутренним терроризмом Алексей Курильченко Баузер призвала найти и судить людей, штурмовавших Капитолий. © Фото: Steven Ramaherison via www.imagowww.imago-images.de Globallookpress Штурм Капитолия сторонниками Дональда Трампа является актом внутреннего терроризма. Об этом заявила мэр Вашингтона Муриэл Баузер в ходе пресс-конференции. «Я призываю Объединенную рабочую группу по терроризму расследовать, задержать и судить всех, кто вошел на территорию Капитолия, уничтожал чужую собственность или чинил акты внутреннего терроризма» - сказала мэр. Также Баузер призвала привлечь к ответственности Дональда Трампа, который «хотел того, что произошло вчера».

Ранее сообщалось, что в ходе беспорядков в Вашингтоне пострадало более 50 полицейских - несколько человек были госпитализированы с серьезными ранениями. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика