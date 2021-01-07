Мэр Вашингтона назвала протесты в городе внутренним терроризмом
Баузер призвала найти и судить людей, штурмовавших Капитолий.
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Штурм Капитолия сторонниками Дональда Трампа является актом внутреннего терроризма. Об этом заявила мэр Вашингтона Муриэл Баузер в ходе пресс-конференции.
«Я призываю Объединенную рабочую группу по терроризму расследовать, задержать и судить всех, кто вошел на территорию Капитолия, уничтожал чужую собственность или чинил акты внутреннего терроризма» - сказала мэр.
Также Баузер призвала привлечь к ответственности Дональда Трампа, который «хотел того, что произошло вчера».
Ранее сообщалось, что в ходе беспорядков в Вашингтоне пострадало более 50 полицейских - несколько человек были госпитализированы с серьезными ранениями.