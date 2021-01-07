Горбачев поставил под сомнение судьбу США после штурма Капитолия

Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что штурм Капитолия ставит под сомнение дальнейшую судьбу США как государства. Об этом экс-политик рассказал «Интерфаксу».

Горбачев считает, что сама атака на Капитолий была заранее спланирована. Экс-президент отметил, что вскоре станет ясно, кто и зачем организовал беспорядки в Вашингтоне.

Ранее американский журналист Джон Вароли рассказал «Звезде» о причинах протестов в Вашингтоне. По его мнению, агрессия со стороны жителей стала единственным способом заставить власти прислушаться к народу.