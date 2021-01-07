Для борьбы с COVID-19 в Аргентине введут комендантский час. Об этом сообщил премьер-министр Аргентины Сантьяго Кафиеро.

«Со всеми губернаторами достигнуто соглашение о необходимости запретить передвижение в ночные часы», - сказал Кафиеро на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала TVP.

Он также отметил, что точный список мер дорабатывается, скоро он будет определен и опубликован.

На 7 января 2021 в Аргентине зафиксирован 1 676 171 случай заражения Covid-19. За последние сутки число зараженных выросло на 13 441 человек.