Трампа лишили доступа к соцсетям до конца президентского срока

Действующему президенту США Дональду Трампу запретили писать в Facebook и Instagram до конца президентского срока. Об этом сообщил глава компании Facebook Марк Цукерберг на своей странице в соцестях. Цукерберг отметил, что такое решение было принято из-за протестов в Вашингтоне.

«События последних суток ясно показывают, что президент Дональд Трамп намерен использовать оставшиеся дни своего срока для подрыва мирного и законного перехода власти к его избранному преемнику Джо Байдену», — написал владелец Facebook и Instagram.

Ранее сообщалось, что аккаунты Трампа были заблокированы на сутки из-за «нарушения правил». Также на 12 часов был заблокирован Twitter президента– с возможностью бессрочной блокировки в случае дальнейших нарушений.