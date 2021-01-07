Более 50 полицейских пострадали во время беспорядков в Капитолии

На Капитолийском холме в США более 50 полицейских пострадали во время беспорядков, несколько человек были госпитализированы с серьезными ранениями. Об этом заявил глава полиции Капитолия Стивен Сунд.

«Более 50 (полицейских – прим.ред.) ПК США и ДМП получили травмы в ходе сегодняшнего нападения на Капитолий. Несколько офицеров ПК США были госпитализированы с серьезными ранениями», - говорится в его заявлении на сайте ведомства.

Ранее сенатор штата Мэллори Макморроу сообщила, что Капитолий американского штата Мичиган временно закрыли из-за сообщений об угрозе. Сторонники Дональда Трампа штурмом взяли Капитолий в Вашингтоне. Это произошло во время заседания Конгресса, на котором утверждали итоги выборов президента США.