Советник Трампа по России подал в отставку

Советник действующего президента США Дональда Трампа по вопросам России и Евразии Райан Тулли принял решение подать в отставку после событий в Вашингтоне. Об этом сообщила старший репортер Белого дома в Bloomberg News Дженнифер Джейкобс в своем Twitter.

«Райан Тулли ушел из совета национальной безопасности. Он был старшим директором по европейским и российским делам. Мне сказали, что он покинул пост на фоне вчерашних событий в Капитолии» - написала Джейкобс.

Информацию об отставке Тулли также подтвердил журналист CNN Александр Маркардт.

Ранее американский журналист Джон Вароли рассказал «Звезде» о причинах погромов в Вашингтоне. По его мнению, агрессия со стороны жителей США стала единственным способом заставить власти прислушаться к народу.