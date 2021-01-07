Стрелявший в женщину в Капитолии полицейский принудительно отправлен в отпуск
Его полномочия были приостановлены до окончания расследования.
© Фото: Rod Lamkey - CNP Consolidated News Photos Globallookpress
Полиция Капитолия (ПК) отправила в отпуск сотрудника, стрелявшего в женщину, до окончания расследования. Об этом заявил глава ПК США Стивен Сунд.
«В соответствии с регламентом ПК США сотрудник был отправлен в административный отпуск, его полицейские полномочия были приостановлены до получения результатов совместного расследования» - цитирует его слова сайт ведомства.
По данным NBC News, женщина скончалась от ранений. Всего из-за стрельбы в здании Капитолия пострадало пять человек.