СМИ: Илон Маск стал самым богатым человеком в мире
Нынешнее состояние предпринимателя оценивается в 185 миллиардов долларов.
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Руководитель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск стал самым богатым человеком в мире. Об этом сообщил телеканал CNBC.
По подсчетам специалистов, состояние Маска ныне оценивается в 185 миллиардов долларов – оно увеличилось на фоне роста акции Tesla.
Согласно данным телеканала, Маск обошел главу Amazon Джеффа Безоса на один миллиард долларов.