Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Был предан театру»: Авангард Леонтьев поделился воспоминаниями о Валерии Хлевинском

Ирина Киселенко
19:10 07.01.2021
Прощание с актером состоится 11 января в Храме иконы Божией Матери «Знамение».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Владимир Федоренко РИА Новости

Народный артист России Авангард Леонтьев рассказал «Звезде» о жизни Валерия Хлевинского. Актера не стало 7 января.

«Он пришел, пройдя армию, поступил в школу-студию, а служил в роте почетного караула. В этой службе Валера был совершено замечательным. Он прошел школу армейскую и потом использовал это в театре, в нашем спектакле в театре "Современник". Были такие моменты, когда он использовал свои знания и они были очень кстати. А когда он пришел после студии МХАТ, то у него одной из первых работ был Васька "На дне", это постановка Галины Волчек, он эту роль сыграл после Олега Даля», - поделился актер.

Он отметил, что Хлевинский играл очень убедительно, его любили коллеги. Был долгое время партнером Олега Табакова по спектаклю Валерия Фокина «Провинциальные анекдоты».

«Были другие роли, очень узнаваем был по телесериалам первым советским, на экране в кино и на телевидении. И вот в последние годы, когда Олег Табаков пригласил его в Художественный театр, то через год после этого он добился для него звания "Народный артист России". И вот эти последние годы Валера почти весьма играл плодотворно. В нашем спектакле "Шинель" он сыграл Петровичева, который сшил шинель гоголевскую, знаменитую. Играл замечательно», - сказал Леонтьев.

По слова актера, Валерий Хлевинский «был очень преданным театру человеком, очень дисциплинированным. Всего свои возрастные недуги он преодолевал между работой и не тормозил никого и ни в чем».


«Побаливало все незаметно у него, был человеком открытым, к коллегам, товарищам, молодежи. Подбадривать умел очень молодых. Замечательно просуществовал. Замечательную, творческую жизнь прожил. Теплый, неравнодушный, всегда прощался со всеми, кто уходил из жизни, с нашими коллегами, ветеранами и всегда приходил первым на все печальные проводы. А теперь нужно провожать самого Валеру. Ушел он в праздник. Если так ставить вопрос, то Валера был бы рад, что если уходить, то в такой светлый праздник», - рассказал Народный артист России.

О причинах смерти не сообщается. Прощание с актером состоится 11 января в Храме иконы Божией Матери «Знамение». Похороны пройдут на Троекуровском кладбище Москвы.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
19:52 В стране и мире
Более 50 полицейских пострадали во время беспорядков в Капитолии
19:10 В стране и мире
Советник Трампа по России подал в отставку
17:59 В стране и мире
Строительство «Северного потока - 2» в Дании возобновится 15 января
16:43 В стране и мире
В Свердловской области объявили о возвращении школьников на очное обучение с 11 января
15:20 В стране и мире
Видео
Сенатор США показал свой разгромленный протестующими кабинет
Популярное
Популярное
СМИ: Илон Маск стал самым богатым человеком в мире
СМИ установили личность «викинга», ведущего вперед «штурмовиков» Капитолия
Видео
«Охотники за танками»: гранатометчики открыли «море огня» по мишеням в Мурманской области
Видео
На страже границ: истребители ЗВО заступили на боевое дежурство в Курской области
Видео
Монастырский повар назвал исконные блюда традиционного рождественского стола
Видео
В Ленинградской области поймали убивавшую кошек рысь, усыпив ее на дереве
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.