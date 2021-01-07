«Был предан театру»: Авангард Леонтьев поделился воспоминаниями о Валерии Хлевинском

Народный артист России Авангард Леонтьев рассказал «Звезде» о жизни Валерия Хлевинского. Актера не стало 7 января.

«Он пришел, пройдя армию, поступил в школу-студию, а служил в роте почетного караула. В этой службе Валера был совершено замечательным. Он прошел школу армейскую и потом использовал это в театре, в нашем спектакле в театре "Современник". Были такие моменты, когда он использовал свои знания и они были очень кстати. А когда он пришел после студии МХАТ, то у него одной из первых работ был Васька "На дне", это постановка Галины Волчек, он эту роль сыграл после Олега Даля», - поделился актер.

Он отметил, что Хлевинский играл очень убедительно, его любили коллеги. Был долгое время партнером Олега Табакова по спектаклю Валерия Фокина «Провинциальные анекдоты».

«Были другие роли, очень узнаваем был по телесериалам первым советским, на экране в кино и на телевидении. И вот в последние годы, когда Олег Табаков пригласил его в Художественный театр, то через год после этого он добился для него звания "Народный артист России". И вот эти последние годы Валера почти весьма играл плодотворно. В нашем спектакле "Шинель" он сыграл Петровичева, который сшил шинель гоголевскую, знаменитую. Играл замечательно», - сказал Леонтьев.

По слова актера, Валерий Хлевинский «был очень преданным театру человеком, очень дисциплинированным. Всего свои возрастные недуги он преодолевал между работой и не тормозил никого и ни в чем».



«Побаливало все незаметно у него, был человеком открытым, к коллегам, товарищам, молодежи. Подбадривать умел очень молодых. Замечательно просуществовал. Замечательную, творческую жизнь прожил. Теплый, неравнодушный, всегда прощался со всеми, кто уходил из жизни, с нашими коллегами, ветеранами и всегда приходил первым на все печальные проводы. А теперь нужно провожать самого Валеру. Ушел он в праздник. Если так ставить вопрос, то Валера был бы рад, что если уходить, то в такой светлый праздник», - рассказал Народный артист России.

О причинах смерти не сообщается. Прощание с актером состоится 11 января в Храме иконы Божией Матери «Знамение». Похороны пройдут на Троекуровском кладбище Москвы.