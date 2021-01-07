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«Отчаяние и нищета»: американский журналист рассказал о причинах погромов в Вашингтоне

Алексей Курильченко
18:52 07.01.2021
По мнению журналиста Джона Вароли, американские власти уже долгое время не прислушиваются к мнению простого народа.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Steven Ramaherison, imago-images, Globallookpress

Американский журналист Джон Вароли рассказал «Звезде» о причинах протестов в Вашингтоне. По его мнению, агрессия со стороны жителей стала единственным способом заставить власти прислушаться к народу.

«Жители США находятся в отчаянии – наша политическая система, наш Конгресс не обращают внимания на народ. Уровень коррупции в стране очень высок. Наши политики живут как аристократы – разумеется, народ возмущен. Я их понимаю. Вчера мы наблюдали акты насилия со стороны правых, но не стоит забывать, что и сторонники демократов устраивали погромы летом 2020 года – по той же причине» - заявил Вароли.

По мнению журналиста, протесты показывают тот уровень безвыходности, в котором оказались жители США – как сторонники республиканцев, так и демократов.

Журналист отметил, что действующий президент США Дональд Трамп во многом помог народу – будучи бизнесменом, а не политиком, он поднял людей против системы, которая не прислушивается к ним уже более 20 лет. Для американцев Трамп стал «символом борьбы с коррупцией» - несмотря на статус олигарха.

«Я был у Капитолия во время протестов и могу отметить, что все прошло относительно мирно. Конечно, были акты агрессии, но как человек, который работает на телевидении, я понимаю – многие материалы, которые подавали американские СМИ, исказили реальную суть вещей. Медиа тоже настроены против Трампа и выставляют его сторонников значительно более агрессивными» - рассказывает Вароли.

Журналист заключил, что демократы очень боятся сторонников Трампа и намерены «устроить репрессии» против любого противника демократии. Вароли опасается, что в Байден может установить в США диктатуру.

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