Без электричества в Приморском крае остались 43 тысячи человек
На Артемовской ТЭЦ действием токовой защиты нулевой последовательности отключилась воздушная линия электропередачи.
© Фото: Илья Аверьянов, РИА Новости
В Приморском крае без электроснабжения из-за отключения линии электропередачи остались почти 43 тысячи человек. Об этом сообщило Минэнерго РФ.
«Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей (около 42 900 человек). Мощность отключенных потребителей – 36 МВт», – говорится в сообщении.
К настоящему времени электроснабжение в Приморское крае восстановлено.