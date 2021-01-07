Без электричества в Приморском крае остались 43 тысячи человек

В Приморском крае без электроснабжения из-за отключения линии электропередачи остались почти 43 тысячи человек. Об этом сообщило Минэнерго РФ.

«Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей (около 42 900 человек). Мощность отключенных потребителей – 36 МВт», – говорится в сообщении.

К настоящему времени электроснабжение в Приморское крае восстановлено.