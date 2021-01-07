Строительство «Северного потока - 2» в Дании возобновится 15 января
Об этом сообщили в пресс-службе Датского энергетического агентства.
© Фото: Stefan Sauer, ZB, Globallookpress
Компания Nord Stream 2 AG продолжит работы по строительству газопровода «Северный поток – 2» в исключительной экономической зоне Дании 15 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Датского энергетического агентства.
«Работы по укладке трубопровода планируется возобновить в датских водах 15 января 2021 года», — заявил глава пресс-службы ведомства Туре Фалбе-Ханссон.
Ранее сообщало, что к месту строительства газопровода вернулся трубоукладчик «Академик Черский» - корабль называли одним из возможных достройщиков «Северного потока – 2».