Ученый рассказал, как крокодилы пережили вымирание динозавров

Доктор Макс Стокдейл из университета Бристоля рассказал свою теорию выживания крокодилов после падения гигантского метеорита, который стал причиной вымирания динозавров. Об открытии сообщило издание Daily Mail.

По словам ученого, хищные земноводные обладают невероятной живучестью – они способны жить в полной темноте, находиться долгое время под водой и выживать после тяжелых ран. Также Стокгейл отметил, что за 200 миллионов лет существования вид крокодилов практически не эволюционировал.

«За счет своего образа жизни и способности адаптироваться к резким переменам погодных условий крокодилы пережили динозавров» - заключил ученый.

Также Стокгейл отметил, что решить загадку выживаемости крокодилов ученые пытались на протяжении десятков лет.