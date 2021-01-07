Из-за сообщения об угрозе закрыли Капитолий штата Мичиган
Сенатор штата Мэллори Макморроу сообщила, что Капитолий американского штата Мичиган временно закрыли из-за сообщений об угрозе.
«Здание Капитолия временно закрыто в четверг, 7 января 2021 года. Полиция штата Мичиган расследует сообщение об угрозе в здании Капитолия», - говорится в размещенном сенатором в Twitter сообщении полиции.
Ранее сторонники Дональда Трампа штурмом взяли Капитолий в Вашингтоне. Это произошло во время заседания Конгресса, на котором утверждали итоги выборов президента США.
Протестующие ворвались внутрь здания и окружили зал сената, нанеся материальный ущерб. Полиция применила слезоточивый газ для разгона сторонников Трампа. После введения комендантского часа в Вашингтоне задержали более 50 человек. В результате действий правоохранителей в ходе митинга погибли четыре человека.