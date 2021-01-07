СМИ: суд Ирака выдал ордер на арест Трампа
Президент США обвиняется в убийстве замглавы шиитского ополчения.
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Суд Багдада выдал ордер на арест действующего президента США Дональда Трампа по делу об убийстве заместителя главы иракского шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Мухандиса. Об этом сообщил арабский телеканал Al Arabiya.
По данным канала, Трампу вменяется нарушение 406 Уголовного кодекса Ирака - «предумышленное убийство». Мера наказания – смертная казнь.
Суд отметил, что расследование гибели аль Мухандиса продолжается, Ирак намерен установить личности всех причастных «будь то иракцы или иностранные граждане».
Абу Махди аль-Мухандис погиб в результате ракетной атаки США на аэропорт Багдада 3 января 2020 года.