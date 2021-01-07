ФБР просит американцев помочь в установлении личностей напавших на Капитолий
Сторонники демократов начал публиковать в открытый доступ личные данные протестующих.
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Федеральное бюро расследований США опубликовало документ с просьбой к американцам оказать содействие в установлении личностей протестующих, разгромивших Вашингтонский Капитолий.
«ФБР принимает любую информацию о личностях людей, совершавших погромы в Капитолии и в прилегающей к нему территории Вашингтона» - говорится в документе.
По неподтвержденным данным, сторонники демократической партии начали публиковать в открытый доступ личную информацию людей, которые могли принимать участие в погромах.
Ранее американский сенатор Джефф Меркли опубликовал видео, на котором показал свой кабинет в Капитолии, разгромленный протестующими.