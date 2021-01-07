В стране и мире ФБР просит американцев помочь в установлении личностей напавших на Капитолий Алексей Курильченко Сторонники демократов начал публиковать в открытый доступ личные данные протестующих. © Фото: Joel Marklund, Keystone Press Agency, Globallookpress Федеральное бюро расследований США опубликовало документ с просьбой к американцам оказать содействие в установлении личностей протестующих, разгромивших Вашингтонский Капитолий. «ФБР принимает любую информацию о личностях людей, совершавших погромы в Капитолии и в прилегающей к нему территории Вашингтона» - говорится в документе. © fbi.gov По неподтвержденным данным, сторонники демократической партии начали публиковать в открытый доступ личную информацию людей, которые могли принимать участие в погромах. Ранее американский сенатор Джефф Меркли опубликовал видео, на котором показал свой кабинет в Капитолии, разгромленный протестующими. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика