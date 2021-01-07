На Украине начали проверку информации о контрабандной вакцине от COVID-19

Заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что служба безопасности и полиция начали проверку данных о якобы ввозе контрабандной вакцины от COVID-19.

«Если кто-то хочет за свои деньги, на свой страх и риск уколоть себя какой-то вакциной — это его право, но продавать вакцину, которая не зарегистрирована и ввезена контрабандным путем, без уплаты таможенных пошлин и налогов, — это является нарушением», - сказал Геращенко в эфире канала «Украина 24».

На данный момент совместная группа СБУ и полиции по каналам отрабатывать информацию о контрабанде.

Он также отметил, что если кто-то захочет привезти в страну какой-либо медпрепарат, то должен заплатить налоги за его ввоз на территорию Украины, добавив, что частное лицо может привезти с собой до пяти упаковок лекарства для собственных нужд.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил Службе Безопасности провести проверку по факту возможного контрабандного ввоза в страну вакцины от коронавируса американской компании Pfizer. По информации СМИ, украинские чиновники тайно провозили препарат для личных целей.