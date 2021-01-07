Умер актер фильмов «Большая перемена» и «Вечный зов»

Московский художественный театр имени А.П.Чехова сообщил о смерти актера Валерия Хлевинского – ему было 77 лет.

«Валерий Михайлович был полон жизни и планов, репетировал в новой постановке Сергея Женовача "Заговор чувств", ждал премьеру… Художественный театр скорбит и выражает соболезнования семье, близким, ученикам Валерия Михайловича Хлевинского» - говорится в сообщении не сайте театра.

Актер был известен широкой публике по ролям в таких советских фильмах как «Вся королевская рать», «Конец Любавиных», «Большая перемена», «Вечный зов». На его счету десятки ролей в театре и кино. Помимо актерской деятельности, Хлевинский перепродавал в школе-студии МХАТ.

О причинах смерти не сообщается. Прощание с актером состоится 11 января в Храме иконы Божией Матери «Знамение». Похороны пройдут на Троекуровском кладбище Москвы.