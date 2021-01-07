В NASA придумали способ отражения опасных для Земли астероидов

Глава отдела планетарной защиты NASA Линдли Джонсон заявил, что агентство работает над способом отражения астероидов, которые могут упасть на Землю. Для этого планируется использовать космические корабли. Об этом сообщило издание Daily Star.

Программа тестирования двойного отражения астероидов – DART – подразумевает создание ракеты, которая будет врезаться в астероид и менять его траекторию за счет кинетической энергии.

Первый тестовый запуск DART запланирован на июль 2021 года – в октябре ракета должна «протаранить» крупный астероид Дидим, который пересекает орбиту Земли. Его радиус составляет 390 метров. А дальнейшем агентство планирует разработать методы столкновения с более мелкими астероидами – из-за своих размеров они имеют большую скорость и могут нанести катастрофический ущерб при падении на Землю.