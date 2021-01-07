В Свердловской области объявили о возвращении школьников на очное обучение с 11 января

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение о возвращении школьников на очное обучение после праздничных выходных.

По его словам, ситуация с COVID-19 в регионе достаточно стабильная.

«Фиксируем пусть небольшое, но снижение случаев заболевания в регионе. Система здравоохранения работает устойчиво, без серьезных сбоев. Количество свободных коек в инфекционных стационарах сейчас выросло до 3,5 тысяч», — сообщил чиновник в своем Instagram.

За последние сутки в Свердловской области было выявлено 384 случая коронавируса. Сейчас в больницах региона остаются 2 939 человек. Зарегистрировано 17 случаев смерти больных COVID-19.