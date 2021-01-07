В стране и мире Скончался бывший ректор СибГМУ Вячеслав Новицкий Ирина Киселенко Новицкий ушел на 75-м году жизни. © Фото: old.duma.tomsk.ru Российский ученый, бывший ректор СибГМУ Вячеслав Новицкий скончался на 75-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Минздрава РФ. «Сообщаем о смерти крупного российского ученого, академика РАН, доктора медицинских наук, заслуженного деятеля науки РФ Вячеслава Викторовича Новицкого», - говорится в сообщении. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко выразил соболезнования родным, близким и коллегам выдающегося ученого. Вячеслав Новицкий родился в Томске 23 августа 1946 года. Окончил Томскую среднюю школу № 6. В 1969-м окончил лечебный факультет Томского медицинского института и остался работать в вузе, где прошел все этапы становления как научный работник и преподаватель. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика