Скончался бывший ректор СибГМУ Вячеслав Новицкий
Новицкий ушел на 75-м году жизни.
© Фото: old.duma.tomsk.ru
Российский ученый, бывший ректор СибГМУ Вячеслав Новицкий скончался на 75-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Минздрава РФ.
«Сообщаем о смерти крупного российского ученого, академика РАН, доктора медицинских наук, заслуженного деятеля науки РФ Вячеслава Викторовича Новицкого», - говорится в сообщении.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко выразил соболезнования родным, близким и коллегам выдающегося ученого.
Вячеслав Новицкий родился в Томске 23 августа 1946 года. Окончил Томскую среднюю школу № 6. В 1969-м окончил лечебный факультет Томского медицинского института и остался работать в вузе, где прошел все этапы становления как научный работник и преподаватель.