В стране и мире На границе Чечни и Дагестана произошло землетрясение Алексей Курильченко Магнитуда поземных толчков составила 3,7 балла. © Фото: Ivan Damanik, ZUMAPRESS, Globalookpress Землетрясение магнитудой 3,7 произошло на границе Цумадинского района Дагестана и Чечни. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Дагестана. По данным службы, толчки произошли в 12:49 по московскому времени. Эпицентр находился на глубине 57 километров. Толчки не ощущались на поверхности, отметили в Единой дежурно-диспетчерской службе. Сведений о пострадавших не поступало. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика