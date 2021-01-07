На границе Чечни и Дагестана произошло землетрясение
Магнитуда поземных толчков составила 3,7 балла.
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Землетрясение магнитудой 3,7 произошло на границе Цумадинского района Дагестана и Чечни. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Дагестана.
По данным службы, толчки произошли в 12:49 по московскому времени. Эпицентр находился на глубине 57 километров.
Толчки не ощущались на поверхности, отметили в Единой дежурно-диспетчерской службе. Сведений о пострадавших не поступало.