СМИ: в Вашингтоне обезвредили два взрывных устройства

В центре Вашингтона правоохраниители обезвредили два взрывных устройства.

Уточняется, что одно из них было обнаружено в комплексе зданий Капитолия, второе - в здании Национального комитета Республиканской партии, передает CNN со ссылкой на источник.

Незадолго до этого в центре американской столицы начались массовые беспорядки. Протестующие сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса, прервав заседание, на котором члены Сената должны были утвердить итоги выборов.