СМИ: в Вашингтоне обезвредили два взрывных устройства
Одно из них было обнаружено в комплексе зданий Капитолия, второе - в здании Национального комитета Республиканской партии.
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В центре Вашингтона правоохраниители обезвредили два взрывных устройства.
Уточняется, что одно из них было обнаружено в комплексе зданий Капитолия, второе - в здании Национального комитета Республиканской партии, передает CNN со ссылкой на источник.
Незадолго до этого в центре американской столицы начались массовые беспорядки. Протестующие сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса, прервав заседание, на котором члены Сената должны были утвердить итоги выборов.