Сенатор США показал свой разгромленный протестующими кабинет
Политик назвал штурм Капитолия «нападением на демократию».
© Видео: instagram, senjeffmerkley © Фото: instagram, senjeffmerkley
Американский сенатор Джефф Меркли опубликовал видео, на котором показал свой кабинет, разгромленный протестующими. Карды погромов политик опубликовал в своем Instagram.
«То, что произошло сегодня - это настоящая террористическая атака. Люди атаковали не только Капитолий, но и нашу Конституцию» - написал Меркли.
Многие комментаторы выразили поддержку сенатору и пожелали, чтобы люди, совершившие погром, были арестованы.
Ранее стало известно, что из-за погромов в Вашингтоне как минимум три высокопоставленных чиновника президентской администрации приняли решение сложить свои полномочия.