В стране и мире Сенатор США показал свой разгромленный протестующими кабинет Алексей Курильченко Политик назвал штурм Капитолия «нападением на демократию». © Видео: instagram, senjeffmerkley © Фото: instagram, senjeffmerkley Американский сенатор Джефф Меркли опубликовал видео, на котором показал свой кабинет, разгромленный протестующими. Карды погромов политик опубликовал в своем Instagram. «То, что произошло сегодня - это настоящая террористическая атака. Люди атаковали не только Капитолий, но и нашу Конституцию» - написал Меркли. Многие комментаторы выразили поддержку сенатору и пожелали, чтобы люди, совершившие погром, были арестованы. Ранее стало известно, что из-за погромов в Вашингтоне как минимум три высокопоставленных чиновника президентской администрации приняли решение сложить свои полномочия. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика