Археологи обнаружили возможное место казни Иоанна Крестителя

Археологи обнаружили возможное место казни пророка Иоанна Крестителя, который предсказал пришествие Иисуса Христа. По мнению ученых, проповедник был казнен в Иордании, возле Мертвого моря. О находке сообщило издание Daily Star.

Согласно Библии, Иоанн был обезглавлен по приказу тетрарха Галилеи Ирода Антипа. Пророк обличил правителя в том, что он женился на племяннице своего брата Ирода Филиппа I, которая также приходилась ему женой.

Археологи обнаружили место казни в древней крепости Махерон, которая находилась к востоку от Мертвого моря. Также ученые обнаружили детали трона, на котором восседал Ирод Антип.