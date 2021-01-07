В МИД РФ назвали события в Вашингтоне внутренним делом США
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала события в Вашингтоне, в ходе которых сторонники президента Дональда Трампа ворвались в Капитолий США.
«Это внутреннее дело США. При этом вновь обращаем внимание на то, что электоральная система в США архаична, она не отвечает современным демократическим стандартам, создавая возможности для многочисленных нарушений, а американские СМИ стали инструментом политической борьбы. Это во многом стало причиной раскола общества, который сейчас наблюдается в США», - сказала Захарова журналистам.
Дипломат пожелала американскому народу «с достоинством пережить этот драматический момент собственной истории».
Ранее сторонники Дональда Трампа штурмом взяли Капитолий в Вашингтоне. Это произошло во время заседания Конгресса, на котором утверждали итоги выборов президента США.
Протестующие ворвались внутрь здания и окружили зал сената, нанеся материальный ущерб. Полиция применила слезоточивый газ для разгона сторонников Трампа. После введения комендантского часа в Вашингтоне задержали более 50 человек. В результате действий правоохранителей в ходе митинга погибли четыре человека.