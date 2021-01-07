В стране и мире В МИД РФ назвали события в Вашингтоне внутренним делом США Ирина Киселенко Дипломат пожелала американскому народу «с достоинством пережить этот драматический момент собственной истории». © Фото: Joel Marklund, Keystone Press Agency, Globallookpress Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала события в Вашингтоне, в ходе которых сторонники президента Дональда Трампа ворвались в Капитолий США. «Это внутреннее дело США. При этом вновь обращаем внимание на то, что электоральная система в США архаична, она не отвечает современным демократическим стандартам, создавая возможности для многочисленных нарушений, а американские СМИ стали инструментом политической борьбы. Это во многом стало причиной раскола общества, который сейчас наблюдается в США», - сказала Захарова журналистам. Дипломат пожелала американскому народу «с достоинством пережить этот драматический момент собственной истории». Ранее сторонники Дональда Трампа штурмом взяли Капитолий в Вашингтоне. Это произошло во время заседания Конгресса, на котором утверждали итоги выборов президента США. Протестующие ворвались внутрь здания и окружили зал сената, нанеся материальный ущерб. Полиция применила слезоточивый газ для разгона сторонников Трампа. После введения комендантского часа в Вашингтоне задержали более 50 человек. В результате действий правоохранителей в ходе митинга погибли четыре человека. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика