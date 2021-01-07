В стране и мире В Латвии выявлен новый штамм COVID-19 Ирина Киселенко Вирус выявлен у медиков и пациентов Огрской больницы. © Фото: Edijs Palens, XinHua, Globallookpress В Латвии председатель правления лечебного учреждения Дайнис Широв сообщил о заражении медицинского персонала и пациентов в Огрской больнице. «В Огрской больнице есть врачи и пациенты, инфицированные новым штаммом вируса COVID-19, который более заразен и опасен, чем ранее обнаруженный», ― цитирует его пресс-служба больницы. Также отмечено, что сейчас проводится тестирование сотрудников лечебного заведения для обнаружения болезни. На седьмое января 2021 в Латвии зафиксировано 46 545 случаев заражения коронавирусом Covid-19. За последние сутки число зараженных выросло на 1 374 человека. Новый штамм коронавируса был выявлен в Великобритании. Главный врач страны назвал данный штамм на 70% более заразным, чем обычный. Из-за его распространения ряд стран Евросоюза принял решение приостановить сообщение с Великобританией. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика