В Латвии выявлен новый штамм COVID-19
В Латвии председатель правления лечебного учреждения Дайнис Широв сообщил о заражении медицинского персонала и пациентов в Огрской больнице.
«В Огрской больнице есть врачи и пациенты, инфицированные новым штаммом вируса COVID-19, который более заразен и опасен, чем ранее обнаруженный», ― цитирует его пресс-служба больницы.
Также отмечено, что сейчас проводится тестирование сотрудников лечебного заведения для обнаружения болезни.
На седьмое января 2021 в Латвии зафиксировано 46 545 случаев заражения коронавирусом Covid-19. За последние сутки число зараженных выросло на 1 374 человека.
Новый штамм коронавируса был выявлен в Великобритании. Главный врач страны назвал данный штамм на 70% более заразным, чем обычный. Из-за его распространения ряд стран Евросоюза принял решение приостановить сообщение с Великобританией.