Падение вездехода известного путешественника под лед попало на видео

Во время теста мотовездехода путешественник Александр Юнанов едва не утонул в Ладожском озере. Он провалился под лед, когда проезжал под мостом, и сразу же оказался в воде.

На кадрах, опубликованных сайтом телеканала «360», видно, насколько стремительно произошло происшествие: лед проломился под задним колесом вездехода, отчего тот уже на следующем метре начал уходить под воду. Однако техника утонула не полностью, а сам Юнанов смог взобраться на нее, чтобы дождаться спасительного троса.

После спасения блогер попросил вновь спустить себя вниз, чтобы помочь эвакуировать вездеход. В итоге во второй раз спасатели подняли его наверх уже вместе с техникой.

Отметим, поездка на вездеходе «Зубр Трайк» по Ладожскому озера предвещала путешествие Юнанова на Северный полюс. Таким образом он решил предварительно удостовериться в надежности техники.