Спасательное судно прибыло к застрявшему в Охотском море траулеру

Спасательное судно «Сибирский» прибыло к рыболовному судну «Герои Даманского», которое потеряло ход в Охотском море. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

«Траулер будут буксировать в сторону берега, до которого расстояние в 56 километров. Это юго-западная точка Камчатки» - отметили в Росморречфлоте.

В ведомстве отметили, что для работы водолазов по удалению сетей с винта корабля потребуется буксировка в спокойный участок моря. Все 60 членов экипажа рыболовного судна в безопасности. Спасательная операция может занять несколько часов.

Судно «Герои Даманского» с 60 людьми на борту потеряло ход в Охотском море 5 января. В момент аварии на борту судна находилось 600 тонн улова. Загрязнения окружающей среды из-за наматывания сетей не произошло.