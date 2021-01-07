Гастроэнтеролог рассказала о пользе употребления какао

Какао полезен для человеческого организма: в нем содержатся белки, микроэлементы и полифенолы, которые укрепляют стенки сосудов и защищают их от окисления липидов и свободных радикалов, в целом положительно влияя на состояние здоровья человека, регулярно употребляющего напиток. Об этом в беседе со «Звездой» рассказала врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова.

«Это профилактика атеросклероза. Если речь идет о настоящем какао-напитке без избыточного добавления сахара, если речь идет о темном и горьком шоколаде, где на этикетке указаны какао тертое и какао-масло, тогда мы можем думать о том, что получим пользу», - сказала она.

Врач отметила, что, в соответствии со множеством международных исследований, установлена значительная польза и снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний у любителей какао.

«Вопрос в регулярности и качестве продукта: напиток из гранулированного какао - не очень хороший продукт исходно. Только качественный какао-порошок, если нет непереносимости, и напиток один, максимум два раза в неделю - это хорошо. Если им злоупотреблять, какао-продукты могут вызывать изжогу и образование камней в почках. Исключительно мера определяет пользу или вред», - заключила врач.

Между тем, какао и темный шоколад способны также препятствовать распространению активности коронавирусной инфекции.