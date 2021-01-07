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В США решили создать аппарат для общения с умершими родственниками

Валентина Пескова
14:17 07.01.2021
Запрос на получение патента для своего возможного будущего изобретения подала компания Microsoft.
В США решили создать аппарат для общения с умершими родственниками
© Фото: Pascal Deloche, Godong, Globallookpress

Изобрести оснащенный искусственным интеллектом аппарат, который позволит общаться с умершими родственниками, решили в американской компании Microsoft. Представители одной из крупнейших компаний по производству программного обеспечения подали соответственное прошение для получения патента на свой будущий «гаджет».

Нечто подобное этому прибору появилось в одном из эпизодов популярного научно-фантастического американского сериала «Черное зеркало». Принцип действия технического приспособления состоит в том, что герой, обладая информацией о конкретном человеке, например, записью его голоса, написанными им постами в социальных сетях, электронными письмами или смс-сообщениями сможет сам стать практически этим же человеком: копируя ему мимику и манеру речи.

Microsoft подал прошение, согласно которому в компании попытаются изобрести 2D или 3D-модель определенного человека, используя его фото и видео-изображения, пишет Ladbible.

Напомним, что в сериале «Черное зеркало» изобретатели модели такого «компьютерного человека», отправили созданный ими электронный клон умершего мужа одной из героинь, чтобы она смогла с ним пообщаться. Однако, всем зрителям абсолютно понятно, что это был совершенно не ее муж, и даже - не человек.

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