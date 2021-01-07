Тюбинговая трасса, каток и полевая кухня: в парке «Патриот» проходят рождественские гулянья

В парке «Патриот» продолжаются праздничные мероприятия - сегодня там проходят рождественские гуляния. Гостей ждет обширная программа: от выступлений творческих коллективов до активных спортивных мероприятий. В парке находится корреспондент «Звезды» Диана Сирази.

«Невероятная атмосфера праздника и исполнения всех наших желаний», - так корреспондент описывает дух праздника с места событий.

Для посетителей организовали несколько зон с зимними развлечениями. На территории парка располагается огромная тюбинговая трасса - она признана самой большой в Подмосковье. Длина самой большой из горок составляет более 50 метров. Для гостей фестиваля также работает бесплатный каток площадью 3 тысячи квадратных метров.

«Все сюда приходят семьями. У всех на лицах улыбки, никто не грустит», - поделилась корреспондент эмоциями посетителей.

На площадке также развернули полевые кухни, где посетителей ждет настоящая армейская каша, блины и другие угощения. Фестиваль продлится до конца зимы.