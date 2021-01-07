«Бумеранг "цветных революций" возвращается в США»: Леонид Слуцкий о событиях в Вашингтоне

Произошедшее в Вашингтоне стало следствием раскола американского общества практически на двое. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, беспорядки на Капитолийском холме, прервавшие официальное утверждение голосов выборщиков в Конгрессе, безусловно, бросают тень на весь процесс демократической передачи власти.

«Уж точно США теперь не могут навязывать другим странам избирательные стандарты и претендовать на звание мирового "светоча демократии". Бумеранг "цветных революций", как мы видим, возвращается в США. Все это грозит обернуться кризисом американской системы власти в новом столетии», - отметил депутат Госдумы.

Слуцкий выразил надежду, что из внутриполитической борьбы в этот раз будет исключен российский фактор и никому не придет в голову искать вдруг «русский след» или обвинять Россию в «весьма вероятном вмешательстве».

Беспорядки в Капитолии разразились после призыва Дональда Трампа к своим сторонникам о недопущении потери президентской власти. В результате действий правоохранителей в ходе митинга погибли четыре человека.