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Американская история «Т»: масштабность атаки на Капитолий оказалась сравнима с его штурмом в 1814 году

Денис Шурыгин
13:25 07.01.2021
Гранаты, дым, оружие и «викинг», ведущий толпу - медвежья услуга, которую сторонники Трампа оказали ему.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Joel Marklund, Keystone Press Agency, Globallookpress

Штурма Капитолия, подобного произошедшему накануне, не случалось, как вспомнили СМИ США, со времен англо-американской войны 1814 года. В связи со случившимся, в конгрессе предложили не ждать инаугурации Джо Байдена и сразу объявить импичмент Дональду Трампу.

Он, в свою очередь, отреагировал и пообещал обеспечить упорядоченную передачу власти в день вступления оппонента в должность. При этом Трамп отметил, что не собирается уходить с политических подмостков.

В то же время в Капитолии использовали светошумовые гранаты, слезоточивый газ и огнестрельное оружие, люди ломали изнутри один из главных символов США. Поэтому на Трампа ополчились не только демократы, но и некоторые его бывшие соратники. Драка с полицией, дымовые шашки, ноги на столе Нэнси Пелоси - сенаторы бежали от толпы так быстро, что не выключили компьютеры. В общий доступ попала их переписка, документы.

Процедура утверждения избранного президента США больше века считалась пустой формальностью, но теперь вылилась в беспорядки, которые наверняка войдут в историю. Трамп так долго отказывался признавать результаты голосования, что теперь впору жалеть о своих словах. Байден уже намекнул, кто и за что понесет ответственность.

«Это все подтверждает мою мысль о том, что важны любые слова президента - будь он плохой или хороший. В лучшем случае, слова президента могут вдохновлять. В худшем случае - могут подстрекать», - заявил Байден.

Трамписты явно перестарались. Действующему пока президенту пришлось обращаться к ним снова.

«Вы должны пойти домой, а у нас должен наступить закон и порядок. Мы не хотим никого ранить, особенно в такой тяжелый период. Мы вас любим, я знаю, что вы чувствуете, но расходитесь по домам и пусть наступит мир», - в свою очередь обратился к нации Трамп.

Беспорядки в Вашингтоне привели к тому, что против него выступили и социальные сети, временно заблокировав аккаунты действующего президента США. Но толпе, кажется, нет никакого дела до заявлений президентов - неважно, действующего или избранного.

Нацгвардия в итоге разогнала митингующих. Здание Капитолия оцеплено забором, на улице уже ни души. Сенаторы вернулись на работу, чтобы наконец завершить голосование и утвердить нового президента Соединенных Штатов.

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