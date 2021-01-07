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Шойгу сравнил подготовку визита Путина в Дамаск с триллером

Алена Миронова
13:16 07.01.2021
Глава Минобороны России отметил, что подобный фильм мог бы стать пособием по организации подобного рода работы всех служб.
Шойгу сравнил подготовку визита Путина в Дамаск с триллером
© Фото: Syrian Presidency, Xinhua, Globallookpress

Организация визита Владимира Путина в Дамаск в январе 2020 года является хорошим учебным пособием и триллером похлеще голливудского. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в фильме «Без права на ошибку. Рождественский визит в Дамаск», показанному по телеканалу «Россия 1».

«Если снять детальный и с раскрытием всего фильм, то это может быть, с одной стороны, таким очень и очень хорошим учебником и пособием по организации подобного рода работы всех служб без исключения. А с другой стороны, это будет такой триллер похлеще любого и голливудского, и любого другого», - сказал министр обороны РФ.

Президент России посетил Дамаск 7 января 2020 года после рождественского богослужения. В ходе поездки он провел переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом в командном пункте ВС РФ, а также побывал в православной церкви Святой Девы Марии и одной из старейших мечетей мира - мечети Омейядов. Она также известна как Большая мечеть Дамаска.

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