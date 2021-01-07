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Раскрыта новая схема мошенничества по телефону

Валентина Пескова
12:46 07.01.2021
Злоумышленники вынуждают жертву самостоятельно связаться с ними, сбрасывая звонки, поэтому их номера не помечаются, как спам.
Раскрыта новая схема мошенничества по телефону
© Фото: kati, imageBROKER, Globallookpress

Телефонные мошенники придумали новую схему для обмана россиян, которой не было  еще буквально год назад. Теперь обманщики, вместо того, чтобы вести долгие разговоры в надежде, что абонент «клюнет на их удочку», просто вынуждают жертву самостоятельно перезвонить им, сбрасывая свои звонки, рассказали в «Лаборатории Каперского».

«Злоумышленники теперь звонят и бросают трубку. Если человек перезванивает сам, то они начинают дальше использовать свои традиционные методы социальной инженерии», - цитирует представителя компании Сергея Голованова РИА Новости.

Из-за того, что звонки сбрасываются, системы автоматической фильтрации не помечают их номера как спам. Как пояснил эксперт, системы фильтрации ранее анализировали только входящие звонки, поскольку «никто не думал, что люди сами начнут звонить мошенникам».

Как стало известно, в 2020 году россияне потеряли из-за телефонных мошенников составили 66 миллиардов рублей.

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