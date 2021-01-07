В Конгрессе решили подготовить Трампу импичмент

В Палате представителей Конгресса Соединенных Штатов готовят документы для предъявления импичмента действующему лидеру государства Дональду Трампу. Инициатором процесса является демократ от штата Миннесота Ильхан Омар.

О своем намерении сместить Трампа с президентской должности политик сообщила в Twitter. Омар заявила, что власти не могут позволить Трампу оставаться в американской администрации.

«От этого зависит сохранение нашей республики», - указала член Палаты представителей.

Ранее СМИ сообщили об обезвреживании двух взрывных устройств в Вашингтоне. Одно из них было расположено в здании Национального комитета Республиканской партии. Еще одно нашли в комплексе зданий Капитолия.