В Бразилию прибыли компоненты для производства «Спутника V»
По предварительным данным, производство вакцины запланировано на январь текущего года.
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Компоненты для производства российской вакцины от коронавируса нового типа "Спутник V" прибыли в Бразилию в среду. Об этом сообщает пресс-служба фармацевтической компании-партнера Российского фонда прямых инвестиций Uniao Quimica.
«Доставлены на предприятие Uniao Quimica в Бразилиа клеточный материал для производства вакцины "Спутник V"», - пишет ТАСС.
Компоненты препарата получены фармкомпанией в ходе реализации соглашения о передаче технологий и локализации в Бразилии для производства вакцины.
По предварительным данным, производство запланировано на январь текущего года.
«Спутник V» является совместной разработкой ученых центра имени Гамалеи и Минобороны. В ходе испытаний она продемонстрировала высокую эффективность и безопасность.