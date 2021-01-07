В Бразилию прибыли компоненты для производства «Спутника V»

Компоненты для производства российской вакцины от коронавируса нового типа "Спутник V" прибыли в Бразилию в среду. Об этом сообщает пресс-служба фармацевтической компании-партнера Российского фонда прямых инвестиций Uniao Quimica.

«Доставлены на предприятие Uniao Quimica в Бразилиа клеточный материал для производства вакцины "Спутник V"», - пишет ТАСС.

Компоненты препарата получены фармкомпанией в ходе реализации соглашения о передаче технологий и локализации в Бразилии для производства вакцины.

По предварительным данным, производство запланировано на январь текущего года.

«Спутник V» является совместной разработкой ученых центра имени Гамалеи и Минобороны. В ходе испытаний она продемонстрировала высокую эффективность и безопасность.