Выявлен напиток, предотвращающий рак

Специалисты Национальной медицинской библиотеки США установили, что чай с имбирем обладает целебными свойствами и способен снизить уровень холестерина и риск развития рака. Кроме того, напиток способен облегчить боль в суставах.

Согласно исследованиям, имбирь обладает противораковыми свойствами благодаря гингеролу - веществу, содержащемуся в корне растения. В два раза полезнее имбирь становится в сочетании с зеленым чаем, пишет Daily Express.

Проведенный учеными эксперимент показал, что у 30 человек, которые потребляли два грамма экстракта имбиря в день, значительно снизился риск рака кишечника, поскольку растение оказывает благоприятное влияние на орган пищеварения. Также имбирь также помогает контролировать высокое кровяное давление из-за содержания в нем салицилата - компонента аспирина, разжижающего кровь. Растение можно использовать и в натуральном виде как природное средство, которое помогает облегчать боль и укрепляет иммунную систему.