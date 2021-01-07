СМИ сообщают о пятерых раненных в результате стрельбы в Капитолии

Несколько человек получили ранения в процессе стрельбы в вашингтонском Капитолии. Один из пострадавших находится в критическом состоянии, и еще минимум четыре человека нуждаются в медицинской помощи. Соответствующую информацию сообщает телеканал Sky News.

Ранее действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал своих сторонников, участвующих в беспорядках в столице, разойтись по домам. Американский лидер отметил, что понимает чувства граждан, добавив, что это не отменяет важность закона и порядка.