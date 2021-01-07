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СМИ установили личность «викинга», ведущего вперед «штурмовиков» Капитолия

Егор Левин
11:50 07.01.2021
Фото и видео участников «восстания» в Вашингтоне заполонили социальные сети.
СМИ установили личность «викинга», ведущего вперед «штурмовиков» Капитолия
© Фото: Jake Angeli, Facebook

СМИ распознали личность скрывавшегося под разукрашенным лицом и рогами «викинга Капитолия», шедшего впереди толпы, штурмовавшей здание американского конгресса. Им оказался ярый сторонник Дональда Трампа Джейк Анджели по прозвищу QAnon Shaman (QAnon - название популярной среди сподвижников Трампа теории заговора), который часто принимает участие в подобных мероприятиях.

Ранее 32-летний Анджели появлялся в СМИ и социальных сетях, пытаясь получить известность в качестве актера и певца. Неудавшийся артист нашел себя в другой сфере. Внутри Капитолия он вел группу протестующих, пробивших себе путь вперед через охрану.

Еще один фигурант «восстания», чьи фото попали в соцсети - 60-летний Ричард «Биго» Барнетт. Именно он запечатлен закинувшим ноги на стол Нэнси Пелоси. Он уже успел заявить, что будет баллотироваться на пост губернатора Арканзаса в 2022 году. Его слова приводит Daily Mail.

Напомним, беспорядки в Капитолии разразились после призыва Дональда Трампа к своим сторонникам о недопущении потери президентской власти. В результате действий правоохранителей в ходе митинга погибли четыре человека.

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