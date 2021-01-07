На Москву надвигаются аномальные сибирские морозы

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал «Звезде» о надвигающихся на Москву сибирских морозах.

«Рождество в метеорологическом отношении станет предтечей грядущих аномально холодных сибирских морозов», - отметил синоптик.

Эксперт отметил, что на сегодняшний день температура воздуха соответствует климатической норме. В Москве она составляет 4-6 градусов ниже нуля, по области - 3-8 градусов ниже нуля. Впервые в этом сезоне подросли и сугробы до 21 сантиметра в Москве. В Подмосковье высота снежного покрова варьируется от 11 до 27 сантиметров.

Тишковец пояснил, что в дальнейшем эта тенденция будет только усиливаться.

«В ближайшие дни Москва и Московская область окажутся в тыловой части северо-атлантического циклона, который откроет нам путь к настоящему холоду», - рассказал эксперт.

В субботу похолодание усилится до 8-13 градусов ниже нуля ночью, днем - до 6-11 градусов ниже нуля с короткими зарядами снега. В воскресенье ожидается 10-15 градусов ниже нуля в ночные часы.

«Координальное изменение температуры произойдет в начале следующей рабочей недели, когда в понедельник и вторник усилится уже влияние антициклона», - предупредил Тишковец.

Ночью следует ожидать морозы до 20-25 градусов ниже нуля, днем - в лучшем случае до 13-18 градусов ниже нуля. Такие показатели считаются аномально низкими - на 10 градусов холоднее, чем должно быть. Синоптик заметил, что такого холода не наблюдалось в течение последних нескольких лет.