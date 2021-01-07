Конгресс утвердил избрание Байдена президентом США

Конгресс США утвердил избрание Джо Байдена главой государства на фоне прошедших в Капитолии беспорядков. Об этом свидетельствуют результаты заседания.

Байден получил больше 270 необходимых для избрания голосов. У него оказалось 306 голосов, а у Дональда Трампа — 232. Об официальных результатах объявил вице-президент Майк Пенс.

Победа Байдена официально утверждена. Теперь оспаривание результатов президентских выборов невозможно. Инаугурация Байдена должна состояться 20 января.

Массовые беспорядки произошли в среду в Капитолии, где проходило обсуждение утверждения итогов выборов. Протестующие, поддерживающие Дональда Трампа, ворвались в здание и окружили зал сената, нанеся большой материальный ущерб. Полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих. В ходе столкновений погибли четыре человека. Заседание пришлось прервать, а сенаторов, конгрессменов и вице-президента Майка Пенса эвакуировали.

На кровавый штурм Капитолия отреагировали экс-президенты США. Так, например, Барак Обама назвал происходящее «моментом величайшего позора и стыда для нации». Джимми Картер оценил события как «национальную трагедию».