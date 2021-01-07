Высокопоставленные чиновники США увольняются из-за беспорядков в Вашингтоне

Вследствие беспорядков, устроенных сторонниками Дональда Трампа в столице США, приняли решение об увольнении со своих постов по меньшей мере три высокопоставленных чиновника президентской администрации.

Подала в отставку глава аппарата первой леди США Мелании Трамп Стефани Гришэм. Ранее она занимала должности пресс-секретаря Белого дома и директора по коммуникациям.

Также в отставку подали социальный секретарь Белого дома Рики Никета и заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Мэтьюз. По неподтвержденной информации, следующим, кто может оставить свой пост, может оказаться замглавы администрации Крис Лиделл. Об этом сообщает Reuters.

Напомним, беспорядки в Капитолии разразились после призыва Дональда Трампа к своим сторонникам о недопущении потери президентской власти. В результате действий правоохранителей в ходе митинга погибли четыре человека.