Экс-президенты США отреагировали на кровавый штурм Капитолия в Вашингтоне

Бывшие президенты США осудили акции протеста и штурм Капитолия в Вашингтоне. Каждый из них прокомментировал происходящее в отдельных письменных заявлениях.

Так, Барак Обама назвал причиной проявленной жестокости подстрекательство Дональда Трампа. Он подчеркнул, что история запомнит это как «момент величайшего позора и стыда для нашей нации».

По мнению Клинтона, Трамп и его сторонники умышленно накаляли ситуацию, «чтобы отменить результаты выборов, которые он проиграл». Он отметил, что вся четырехлетняя политика Трампа настраивала американцев друг против друга. Состоявшиеся президентские выборы Клинтон признал свободными, подсчет голосов справедливым, а результат – окончательным.

Республиканец Джордж Буш - младший назвал происходящее «болезненным и душераздирающим зрелищем». Он заявил, что происходящее подрывает репутацию американского народа и самой страны, а также добавил, что страна для него является важнее политики.

Джимми Картер оценил происходящие события как «национальную трагедию». Политик призвал жителей объединиться и спокойно разрешить разногласия. Картер напомнил, что власть в США удавалось передавать мирно на протяжении более двух веков.

Массовые беспорядки произошли в среду в Капитолии, где проходило обсуждение утверждения итогов выборов. Протестующие ворвались внутрь здания и окружили зал сената, нанеся материальный ущерб. Полиция применила слезоточивый газ для разгона сторонников Трампа. В ходе протестов погибли четыре человека.