МЧС РФ показало кадры спасательной операции на месте обрушения льда на Вилючинском водопаде

Камчатские спасатели регионального представительства МЧС РФ завершили спасательные работы у Вилючинского водопада, где днем 7 января произошло обрушение льда. На первых кадрах, опубликованных ведомством, видно, что на месте ЧП находился спасательный вертолет.

© mchs_kamchatka, instagram

Специалисты с помощью инструментов разрушали глыбу осевшего снега и льда, а кинологи с собаками дежурили поблизости на случай, если под завалом окажутся другие живые люди, чтобы их быстрее и легче можно было обнаружить.

© mchs_kamchatka, instagram

По оперативным данным, под обвал попало четыре человека из туристической группы: трое из них пострадали, один - погиб. Среди пострадавших есть ребенок. Остальные, находившиеся у водопада туристические группы, в полном составе спешно покинули место происшествия.

Пострадавших и обнаруженных под завалами людей осмотрели медики и доставили их вертолетом «Витязь-Аэро» в Камчатскую краевую больницу. Сами спасатели Камчатского филиала Дальневосточного поисково-спасательного отряда МЧС России, оперативная группа Главного управления МЧС России по Камчатскому краю прибыли в район происшествия на вертолете МИ-8.

© mchs_kamchatka, instagram

Всего на месте работали 40 человек, среди которых специалисты поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД», медики Территориального центра медицины катастроф (ТЦМК), сотрудники Камчатского спасательного центра МЧС России и кинологический расчет Камчатского филиала ДВРПСО МЧС России.