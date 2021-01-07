Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

МЧС РФ показало кадры спасательной операции на месте обрушения льда на Вилючинском водопаде

Валентина Пескова
12:58 07.01.2021
Под обвал попало четыре человека, из которых трое спасены, спасательные работы к настоящему времени все завершены.
© Видео: МЧС РФ © Фото: mchs_kamchatka, instagram

Камчатские спасатели регионального представительства МЧС РФ завершили спасательные работы у Вилючинского водопада, где днем 7 января произошло обрушение льда. На первых кадрах, опубликованных ведомством, видно, что на месте ЧП находился спасательный вертолет.

© mchs_kamchatka, instagram

Специалисты с помощью инструментов разрушали глыбу осевшего снега и льда, а кинологи с собаками дежурили поблизости на случай, если под завалом окажутся другие живые люди, чтобы их быстрее и легче можно было обнаружить.

© mchs_kamchatka, instagram

По оперативным данным, под обвал попало четыре человека из туристической группы: трое из них пострадали, один - погиб. Среди пострадавших есть ребенок. Остальные, находившиеся у водопада туристические группы, в полном составе спешно покинули место происшествия.

Пострадавших и обнаруженных под завалами людей осмотрели медики и доставили их вертолетом «Витязь-Аэро» в Камчатскую краевую больницу. Сами спасатели Камчатского филиала Дальневосточного поисково-спасательного отряда МЧС России, оперативная группа Главного управления МЧС России по Камчатскому краю прибыли в район происшествия на вертолете МИ-8.

© mchs_kamchatka, instagram

Всего на месте работали 40 человек, среди которых специалисты поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД», медики Территориального центра медицины катастроф (ТЦМК), сотрудники Камчатского спасательного центра МЧС России и кинологический расчет Камчатского филиала ДВРПСО МЧС России.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
12:40 Армия
Выжигающий дотла: войска РХБЗ получат модернизированный «Солнцепек»
11:00 В стране и мире
Высокопоставленные чиновники США увольняются из-за беспорядков в Вашингтоне
09:41 В стране и мире
Видео
«Остановите воровство»: сторонники Трампа приезжали из других штатов для штурма Капитолия
07:50 В стране и мире
Глыба льда обрушилась на людей на Вилючинском водопаде в Камчатском крае
06:43 В стране и мире
СМИ сообщили о гибели ветерана ВВС США при стрельбе в Капитолии
Популярное
Популярное
СМИ установили личность «викинга», ведущего вперед «штурмовиков» Капитолия
Видео
«Охотники за танками»: гранатометчики открыли «море огня» по мишеням в Мурманской области
Видео
На страже границ: истребители ЗВО заступили на боевое дежурство в Курской области
Видео
Вильфанд рассказал, когда и где образуются смерчи в России
Видео
Монастырский повар назвал исконные блюда традиционного рождественского стола
Видео
В Ленинградской области поймали убивавшую кошек рысь, усыпив ее на дереве
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.