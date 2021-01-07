Синоптики пообещали настоящую русскую зиму в Москве на Рождество

Рождество в Москве будут встречать с настоящей русской зимой. Погода побалует москвичей небольшими морозами до -6 градусов и выросшими пушистыми сугробами, что соответствует климатической норме для первой декады января.

«С сегодняшнего дня у нас наступает настоящая русская зима. В Москве сегодня облачно, кратковременный снег, -4…-6 в городе, в Подмосковье от -3 до -8», - сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

При умеренном, но уже «щипучем» морозе, отметил синоптик, выпадет около 2-3 миллиметров осадков, таким образом, сугробы в городе вырастут до 20-22 сантиметров. Ожидается юго-восточный ветер до 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление к вечеру составит 747 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

С Рождеством Христовым москвичей поздравил мэр города Сергей Собянин. Столичный градоначальник выразил уверенность в том, что стремление творить добро останется с москвичами на весь год, и сохранится «удивительная атмосфера взаимной поддержки, родившаяся в дни пандемии». Мэр Москвы пожелал жителям города, чтобы в Рождество исполнились их самые заветные желания и мечты.