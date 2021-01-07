Шойгу присутствует на рождественской службе в Главном храме ВС РФ

В Главном храме Вооруженных сил России, располагающемся в парке Патриот в Московской области, в первый раз проходит богослужение в честь праздника Рождества. Торжественную литургию в этом году проводит викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси архиепископ Каширский Феогност.

На ночной рождественской службе присутствует руководство Министерства обороны страны, включая главу ведомства Сергея Шойгу, а также военнослужащие РФ и гражданский персонал вместе с семьями.

Для проведения молебна, как указали в Минобороны, в верхнем храме специально расположили иконы святых-покровителей видов и родов Вооруженных Сил РФ. Кроме того, там же была выставлена главная икона ВС России - образ Спаса Нерукотворного.

Ранее сообщалось, что для посещения службы в храме верующих обязали исполнять все меры безопасности, введенные в связи с распространением коронавирусной инфекции. Пожилым людям в это Рождество рекомендовали отметить праздник дома.