Трамп призвал протестующих сторонников идти домой

Действующий президент США Дональд Трамп обратился к сторонникам, устроившим беспорядки в центре Вашингтона, и попросил уйти домой.

«У нас были выборы, которые украли. Я знаю, что вы чувствуете, но идите домой. У нас должен быть мир, у нас должны быть закон и порядок. Мы любим вас», - сказал американский лидер в видеообращении, опубликованном в Twitter-аккаунте.

Трамп подчеркнул, что необходимо уважать представителей от закона и порядка.

«Мы не хотим, чтобы кто-нибудь пострадал», - акцентировал президент.

Ранее сообщалось, что протестующие прорвались в здание Конгресса США во время сертификации итогов выборов, прервав процедуру. Позже демонстранты ворвались в зал заседаний Сената.

В ходе митингов правоохранительные органы начали применять слезоточивый газ для сдерживания наступления протестующих.

По решению властей, в Вашингтоне объявлен комендантский час до шести утра по местному времени 7 января.